Summit Midstream approuve l'extension du gazoduc Double E, soutenue par de nouveaux contrats avec des expéditeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'opérateur de pipelines Summit Midstream
SMC.N a annoncé lundi que sa coentreprise Double E Pipeline avait pris une décision finale d'investissement concernant l'extension du réseau de compression de la ligne principale, après avoir obtenu de nouveaux engagements de transport à long terme.
Voici plus de détails:
* Ces engagements comprennent un contrat de transport de 200 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) conclu avec un expéditeur noté « investment grade ».
* Le projet permettra d'ajouter environ 900 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) de capacité de transport vers l'avant au hub de Waha et devrait entrer en service au quatrième trimestre 2028.
* Double E a obtenu 550 MMcf/j d’engagements fermes de type «take-or-pay» lors de sa période d’appel d’offres, portant la capacité ferme totale sous contrat à environ 2,2 milliards de pieds cubes par jour.
* L’exploitant du gazoduc a ajouté qu’il poursuivait les négociations avec les expéditeurs pour les 450 MMcf/j restants de capacité d’extension.
* Summit prévoit d’investir environ 100 millions de dollars pour sa participation de 70 % dans le projet.
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