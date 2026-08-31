Summit Midstream approuve l'extension du gazoduc Double E, soutenue par de nouveaux contrats avec des expéditeurs

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L'opérateur de pipelines Summit Midstream

SMC.N a annoncé lundi que sa coentreprise Double E Pipeline avait pris une décision finale d'investissement concernant l'extension du réseau de compression de la ligne principale, après avoir obtenu de nouveaux engagements de transport à long terme.

Voici plus de détails:

* Ces engagements comprennent un contrat de transport de 200 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) conclu avec un expéditeur noté « investment grade ».

* Le projet permettra d'ajouter environ 900 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) de capacité de transport vers l'avant au hub de Waha et devrait entrer en service au quatrième trimestre 2028.

* Double E a obtenu 550 MMcf/j d’engagements fermes de type «take-or-pay» lors de sa période d’appel d’offres, portant la capacité ferme totale sous contrat à environ 2,2 milliards de pieds cubes par jour.

* L’exploitant du gazoduc a ajouté qu’il poursuivait les négociations avec les expéditeurs pour les 450 MMcf/j restants de capacité d’extension.

* Summit prévoit d’investir environ 100 millions de dollars pour sa participation de 70 % dans le projet.