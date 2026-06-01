Summit en hausse après qu'un essai clinique sur un médicament contre le cancer du poumon a révélé un taux de survie supérieur de 15 % à celui de son concurrent

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L'action de Summit Therapeutics SMMT.O a bondi jusqu'à 7 % avant l'ouverture de la bourse après que son traitement à base d'ivonescimab, développé en collaboration avec son partenaire chinois Akeso 9926.HK , a permis à des patients atteints d'un cancer du poumon avancé de vivre 15 % plus longtemps qu'avec l'immunothérapie Tevimbra de BeOne Medicines

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Dans une étude comparative menée en Chine, les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de type squameux avancé qui ont reçu l'ivonescimab et une chimiothérapie ont survécu en moyenne 27,9 mois, contre 23,7 mois pour ceux qui ont reçu le Tevimbra et une chimiothérapie, selon les résultats d'un essai de phase avancée présentés dimanche.

“Cela marque une avancée notable dans un contexte où aucun autre traitement n’a jamais été couronné de succès,” a déclaré Tyler Van Buren, analyste chez TD Cowen.

L'ivonescimab appartient à une nouvelle classe de médicaments appelés anticorps bispécifiques, qui ont deux cibles. Il bloque la protéine PD-1 — qui aide le cancer à échapper aux attaques du système immunitaire — et une deuxième protéine appelée VEGF qui peut favoriser la croissance tumorale.

Summit Therapeutics SMMT.O détient les droits sur ce médicament aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 5 milliards de dollars, tandis qu’Akeso conserve les droits pour la Chine et le reste du monde.

L'étude a porté sur 532 patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de type squameux de stade 3 ou 4 récemment diagnostiqué. Elle a comparé l'ivonescimab au Tevimbra en tant que traitement de première intention. Tous les patients ont également reçu une chimiothérapie.

Les résultats ont été présentés lors d'une réunion de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago.

Faisal Khurshid, analyste chez Jefferies, a déclaré que, l'étude ayant été menée uniquement en Chine, il restait à voir si les mêmes bénéfices se confirmaient dans des essais internationaux, notamment aux États-Unis et en Europe.

Julie Gralow, directrice médicale de l'ASCO, a déclaré que ces nouvelles données, limitées à la Chine, ne seraient pas utilisées pour demander l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, mais qu'un autre essai mondial de phase avancée, actuellement en cours, comparant directement l'ivonescimab au Keytruda de Merck MRK.N , devrait produire des données intermédiaires plus tard dans l'année.

Lundi, l'action Summit a gagné 2,7 % pour atteindre 18,01 dollars en pré-ouverture. Le titre est resté globalement stable depuis le début de l'année.