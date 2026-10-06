Sumitomo Metal prévoit que le marché mondial du nickel restera en excédent en 2027

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Le marché mondial du nickel devrait rester excédentaire l'année prochaine, grâce à la reprise de la production indonésienne liée à une augmentation potentielle des quotas d'extraction et à la baisse des prix du soufre et de l'acide sulfurique, a déclaré mardi Sumitomo Metal Mining 5713.T , premier fondeur de nickel du Japon.

* SMM prévoit un excédent mondial de nickel de 34 000 tonnes métriques en 2027, se réduisant par rapport à l'excédent de 38 000 tonnes cette année. La production indonésienne de fonte de nickel de faible teneur (NPI) devrait rebondir de 11,9 % pour atteindre 1,88 million de tonnes, selon les perspectives semestrielles du marché publiées par la société

* La production indonésienne de NPI devrait reculer de 2,3 % en 2026 après avoir progressé de 12,4 % en 2025, en raison des réductions des quotas d’exploitation décidées par le gouvernement. L’Indonésie représente plus de 60 % de la production mondiale de nickel

* Une éventuelle augmentation des quotas d’exploitation pourrait stimuler la production de NPI, tandis que la baisse des prix du soufre et de l’acide sulfurique, intrants clés de la production de nickel, pourrait accroître la production d’intermédiaires du nickel tels que le précipité d’hydroxyde mixte, a déclaré aux journalistes Shirou Imai, directeur général de SMM

* La demande mondiale de nickel devrait augmenter de 6 % pour atteindre 3,92 millions de tonnes en 2027, soutenue par une consommation stable d’acier inoxydable et une demande croissante d’aciers spéciaux utilisés dans les centres de données d’intelligence artificielle. L’offre devrait quant à elle progresser de 5,8 % pour s’établir à 3,96 millions de tonnes

* "En 2027, nous prévoyons que la reprise de la production de NPI atténuera la pénurie de nickel de classe 2, tandis que la baisse continue de la production chinoise de cathodes réduira l’excédent de nickel de classe 1", a déclaré Imai, ajoutant que le marché global resterait en situation d’excédent

* Le nickel de classe 1 est un métal raffiné de haute pureté utilisé dans les batteries et d’autres applications, tandis que la classe 2 comprend principalement le NPI et le ferronickel utilisés dans l’acier inoxydable

* SMM, qui fournit des matériaux cathodiques pour les batteries lithium-ion 6752.T de Panasonic utilisées dans les véhicules électriques Tesla TSLA.O , prévoit que la demande mondiale de nickel destiné aux batteries passera de 560 000 tonnes en 2026 à 620 000 tonnes l'année prochaine, portée par la croissance continue des ventes de véhicules électriques en Chine