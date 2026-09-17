Sullivan & Cromwell recrute le responsable des fusions-acquisitions de Weil à Londres

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par Sara Merken

Deux associés spécialisés dans les fusions-acquisitions du cabinet londonien Weil, Gotshal & Manges rejoignent le cabinet concurrent Sullivan & Cromwell, marquant ainsi le dernier départ en date de figures de proue des fusions-acquisitions du cabinet new-yorkais Weil.

Sullivan & Cromwell a annoncé jeudi que David Avery-Gee, responsable des fusions-acquisitions à Londres chez Weil et co-associé gérant de son bureau londonien, rejoignait le cabinet aux côtés de l’associée Sarah Flaherty. David Avery-Gee co-dirigera le pôle fusions-acquisitions européen de Sullivan & Cromwell.

M. Avery-Gee n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter cette information. Selon sa biographie publiée sur le site web de Weil, il a notamment compté parmi ses clients des sociétés telles qu’Advent International, Eli Lilly, Sanofi et Willis Towers Watson. M. Avery-Gee et Mme Flaherty travaillaient auparavant chez Linklaters avant de rejoindre Weil respectivement en 2020 et 2023.

Un porte-parole de Weil n’a pas immédiatement commenté cette information.

Ces changements interviennent une semaine après que Cravath, Swaine & Moore a annoncé avoir recruté Michael Aiello, éminent spécialiste new-yorkais des opérations de fusion-acquisition d’ , qui dirigeait le département droit des sociétés de Weil, ainsi que cinq autres associés, dont Matthew Gilroy, co-responsable du département fusions-acquisitions de Weil.

Weil a annoncé mercredi que Kyle Krpata, basé en Californie, et Michael Lubowitz, basé à New York, prendraient la tête de son département droit des sociétés avec effet immédiat. « Le marché des opérations évolue, et Weil investit pour faire face à cette évolution », a déclaré le cabinet.

Sullivan & Cromwell a indiqué que ces recrutements renforçaient ses capacités mondiales en matière de fusions-acquisitions. Le cabinet new-yorkais a procédé ces dernières semaines à une série de recrutements d’associés aux États-Unis, notamment un groupe d’associés spécialisés dans le capital-investissement provenant de Kirkland & Ellis, ainsi que Viet Dinh , ancien juriste de haut rang chez Fox Corp. Le cabinet a également annoncé cette semaine l’ouverture d’un bureau à Abu Dhabi.