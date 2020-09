Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suisse-Rejet massif d'une motion de l'extrême droite sur l'immigration européenne Reuters • 27/09/2020 à 16:53









ZURICH, 27 septembre (Reuters) - Les électeurs suisses ont rejeté massivement une proposition de l'extrême droite visant à déchirer un pacte permettant la libre circulation des personnes en provenance de l'Union européenne, selon une projection des résultats du référendum réalisée dimanche par la chaîne SRF. L'Union démocratique du centre (UDC ou SVP en Allemand) avait appelé à un référendum sur l'accord avec l'Union européenne, qui constituait un test important pour mesurer le sentiment de la confédératon vis-à-vis des résidents non-suisses qui pèsent un quart de la population. Selon les projections basées sur des résultats partiels, le projet a été rejeté par 63% des voix contre, ne recueillant que 37% de voix favorables. L'UDC entendait faire écho à certains des arguments en faveur d'un contrôle plus strict de l'immigration défendus par les tenants du Brexit en Grande-Bretagne. Si le référendum avait remporté une majorité de oui, le gouvernement suisse, déjà engagé dans des discussions ardues sur la souveraineté au sein de l'Union, aurait été contraint d'annuler l'accord avec l'Union européenne si des négociations n'aboutissaient pas à un accord mettant fin au pacte de manière volontaire, ce qui était loin d'être acquis. Environ 68% des 2,1 millions de non-Suisses vivant dans la Confédération en 2019 étaient citoyens de l'UE, d'Islande, de Norvège ou du Liechtenstein. L'accord avec l'Union européenne autorise aussi les Suisses à se déplacer librement dans l'UE - où résident plus de 450.000 d'entre eux. (Michael Shields, Gilles Guillaume pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.