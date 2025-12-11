Suisse-La BNS maintient son principal taux directeur à zéro

(Actualisé avec détails)

La Banque nationale suisse (BNS) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à zéro pour la deuxième réunion consécutive, la banque centrale ayant pris en considération le récent accord visant à réduire les droits de douane américains et la faible inflation.

La BNS laisse ainsi inchangé son taux d'intérêt à 0%, le plus bas parmi les grandes banques centrales, une décision largement attendue par les marchés et les analystes interrogés par Reuters.

Cette décision intervient dans un contexte économique morose

dans le pays helvétique, où l'économie s'est contractée de 0,5% au troisième trimestre, et après que l'inflation soit tombée à 0% en novembre, soit le bas de la fourchette cible de 0 à 2% fixée par la BNS.

"L'inflation a été légèrement inférieure aux prévisions ces derniers mois. À moyen terme, toutefois, les tensions inflationnistes sont pratiquement inchangées par rapport à la dernière évaluation de la politique monétaire", a déclaré la BNS dans un communiqué.

Il s'agissait de la première réunion de politique monétaire de la banque centrale suisse depuis de l'accord conclu avec Washington en novembre pour réduire de 39% à 15% les droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis sur les produits suisses.

Ces surtaxes ont pesé sur la croissance économique à un moment où la vigueur du franc, alimentée par l'attrait des valeurs refuges pendant la guerre commerciale, a réduit l'inflation en rendant les importations moins chères.

Les analystes prévoient que la réduction des droits de douane atténuera les dommages économiques pour la Suisse, qui risquait d'être exclue de l'un de ses plus grands marchés pour les montres, le chocolat et les machines.

(Reportage John Revill, rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)