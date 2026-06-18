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Suisse-La BNS maintient son principal taux directeur à 0%
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 09:44

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son principal taux directeur à 0% malgré la récente hausse de l'inflation liée à la flambée des coûts du carburant avec la guerre en Iran.

Il s'agit du niveau de taux directeur le plus bas parmi les principales banques centrales dans le monde.

Les marchés et les analystes interrogés par Reuters s'attendaient majoritairement à ce que la BNS opte pour le statu quo sur les coûts d'emprunt.

(John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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