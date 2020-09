Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez/Veolia-CNP pas concernée par le projet de cession des parts d'Engie dans Suez Reuters • 16/09/2020 à 16:42









PARIS, 16 septembre (Reuters) - CNP assurances CNPP.PA n'est partie prenante d'aucune discussion en cours en ce qui concerne le projet de cession des parts d'Engie dans le capital de Suez, assure la compagnie dans un communiqué. Thierry Déau, président et fondateur de Meridiam, auquel Veolia entend céder l'activité "Eau France" de Suez dans le cadre de son offre de rachat de son concurrent, avait annoncé mardi dans Les Echos que CNP serait certainement le principal investisseur sur lequel s'appuierait la société de gestions d'actifs. (Maya Nikolaeva, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.40% ENGIE Euronext Paris +0.42% SUEZ Euronext Paris +0.20% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.53%