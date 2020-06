Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez s'attend à une baisse du CA au S1, accélère son plan de transformation Reuters • 30/06/2020 à 18:32









30 juin (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * ACTUALISATION SUR LES TENDANCES D'ACTIVITÉ : COMMENTAIRES SUR LA SORTIE DE CRISE ET LA REPRISE * LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE EST ATTENDU EN BAISSE ORGANIQUE DE -6% PAR RAPPORT À 2019 * L'ACTIVITÉ AU MOIS DE JUIN REFLÈTE UNE NORMALISATION PROGRESSIVE, À LA SUITE DU POINT BAS ATTEINT LORS DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT EN AVRIL ET MAI * UNE RÉDUCTION ADDITIONNELLE DE COÛTS DE PLUS DE 100 M€ COMPENSE PARTIELLEMENT L'IMPACT DES BAISSES DE VOLUMES AU PREMIER SEMESTRE * NOTRE STRUCTURE FINANCIÈRE EST SOLIDE ET NOUS AVONS SIGNIFICATIVEMENT RENFORCÉ NOTRE LIQUIDITÉ, AVEC 2 MD€ DE DETTE À LONG-TERME ÉMISE DEPUIS MARS * NOUS CONFIRMONS NOTRE OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'ORDRE DE 15% DES INVESTISSEMENTS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE * UN EBIT SOUS-JACENT EST ATTENDU ENTRE €320M ET €330M HORS TOUT ÉLÉMENT "ONE-OFF" POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020 * LE PLAN DE PERFORMANCE SUEZ 2030 EST ACTUELLEMENT BIEN ENGAGÉ POUR ATTEINDRE 45 À 50% DE L'OBJECTIF TOTAL D'UN MILLIARD D'ÉCONOMIES EN 2021 Texte original: https://bit.ly/31uP7O1 Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%