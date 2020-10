Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez remporte deux contrats pour la production d'eau potable en Inde Reuters • 27/10/2020 à 17:14









27 octobre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * EN INDE, SUEZ REMPORTE DEUX CONTRATS POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE POUR PLUS DE 10 MILLIONS D'HABITANTS À BANGALORE * D'UN MONTANT TOTAL DE 60 MILLIONS D'EUROS, LES DEUX CONTRATS PRÉVOIENT LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION PENDANT SEPT ANNÉES D'UNE USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE Texte original: https://bit.ly/3kBsazr Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +1.09%