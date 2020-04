Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Recul de l'Ebitda au T1, toutes les activités impactées par le virus Reuters • 30/04/2020 à 07:56









30 avril (Reuters) - * SUEZ SA - DETTE NETTE À FIN MARS EUR 10,40 MDS VERSUS EUR 10,37 MDS IL Y A UN AN * SUEZ SA - CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 4,20 MDS VERSUS EUR 4,21 MDS IL Y A UN AN * SUEZ SA - LIQUIDITÉ REHAUSSÉE EN AVRIL À 5,6 MDS D'EUROS PRO FORMA * SUEZ SA - EBITDA AU T1 EUR 676 MLNS VERSUS EUR 709 MLNS IL Y A UN AN * SUEZ SA - TOUTES NOS ACTIVITÉS ONT ÉTÉ IMPACTÉES PAR LE COVID-19 ET CE DÈS JANVIER POUR LA CHINE * SUEZ SA - DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS D'ENVIRON 15% PAR RAPPORT AU NIVEAU DE 2019 * SUEZ SA - ACCÉLÉRATION DES ÉCONOMIES DE COÛTS AVEC DES MESURES EXCEPTIONNELLES VENANT S'AJOUTER AUX ÉCONOMIES DE TRANSFORMATION 2020 DÉJÀ LANCÉES * SUEZ SA - IL EST ENCORE TROP TÔT POUR ÉVALUER L'IMPACT DE LA SITUATION ACTUELLE POUR LE RESTE DE L'ANNÉE Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%