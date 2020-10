Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Le Maire espère un accord amical dans les heures à venir Reuters • 04/10/2020 à 18:46









(actualisé avec déclarations) PARIS, 4 octobre (Reuters) - Des progrès ont été observés dans les discussions portant sur le rachat par Veolia VIE.PA des parts d'Engie ENGIE.PA dans Suez SEVI.PA t, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Des progrès ont été enregistrés hier, samedi, et ce matin, dimanche, sur les discussions entre Veolia et Suez", a dit Bruno Le Maire. "Les progrès dans ces discussions montrent qu'un accord est possible entre Veolia et Suez sur la cession de l'actif d'Engie dans Suez dans les prochaines heures." "Nous souhaitons que les deux parties fassent les meilleures efforts pour parvenir a un accord." (Leigh Thomas, réaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.31% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51%