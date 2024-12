Suez: la p.-d.g. quittera le groupe fin janvier information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Suez fait part de changement dans sa gouvernance : après 3 ans au poste de présidente directrice générale, Sabrina Soussan a décidé de quitter le groupe au 31 janvier 2025 pour se consacrer à 'd'autres projets' qui seront 'annoncés le moment venu'.



Par conséquent, à compter du 1er janvier 2025, le Conseil d'administration sera présidé par Thierry Déau, annonce Suez.



La succession au fauteuil de directeur/directrice général(e) sera annoncée à la suite d'un processus de recherche et de nomination qui a d'ores et déjà été lancé.



Pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise, Sabrina Soussan, assurera jusqu'à son départ la transition main dans la main avec le nouveau président.







