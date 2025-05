Suez: inaugure la plus grande usine de biochar du Canada information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Suez annonce que Carbonité, la plus grande usine de biochar de capacité industrielle au Canada, a été inaugurée à Port-Cartier en partenariat avec Airex Énergie et le Groupe Rémabec.



Fruit d'un partenariat entre les trois entreprises, l'usine démarre avec une capacité de production de 10 000 tonnes de biochar par an, appelée à tripler d'ici fin 2026 pour devenir la plus importante en Amérique du Nord — et l'une des principales au monde.



Ce matériau, reconnu par le GIEC pour sa capacité à séquestrer durablement le carbone, offre des applications concrètes pour la régénération des sols, la construction et la décarbonation industrielle.



Le projet devrait générer 75 emplois directs et indirects et constitue une première étape vers une production mondiale annuelle de 350 000 tonnes de biochar d'ici 2035.







