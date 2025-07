Suez: fournira 100 GWh/an d'électricité verte au groupe RATP information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 12:59









(Zonebourse.com) - Suez annonce la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable (PPA) avec le groupe RATP, d'une durée maximale de 16 ans. Le contrat prévoit la fourniture annuelle de près de 100 GWh d'électricité issue de la valorisation de déchets ménagers, pour alimenter les opérations de la RATP et de ses filiales.



Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie climat/énergie de la RATP, qui vise une baisse de 43 % de ses émissions d'ici 2027.



Il marque également une nouvelle étape pour Suez, qui exploite 34 unités de valorisation énergétique en France et renforce ainsi son positionnement dans la production d'énergie de récupération à destination des acteurs industriels.





