Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez et Renault Trucks collaborent dans la collecte des déchets 100% électrique Reuters • 10/07/2020 à 10:52









10 juillet (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * RENAULT TRUCKS ET LE GROUPE SUEZ POURSUIVENT LEUR COLLABORATION DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS 100% ÉLECTRIQUE * LE CAMION ZÉRO ÉMISSION ENTRERA EN EXPLOITATION DÈS JUILLET 2020 SUR PLUSIEURS CONTRATS DE COLLECTE DES DÉCHETS DE SUEZ EN ILE-DE-FRANCE Texte original https://bit.ly/2BZwLu6 Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.63% SUEZ Euronext Paris -0.10%