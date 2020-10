Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Engie accepte de céder l'essentiel de sa part dans Suez à Veolia Reuters • 05/10/2020 à 20:44









PARIS, 5 octobre (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie s'est prononcé en faveur de la cession de l'essentiel de sa part dans Suez à Veolia, annonce le groupe dans un communiqué diffusé lundi soir. "Le Conseil a pris acte de l'ensemble des engagements pris par Veolia et notamment de son engagement inconditionnel de ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de l'acquisition de la participation d'Engie dans Suez et des échanges entamés entre les parties ces derniers jours sur le projet industriel", dit-il. "Dans ce contexte, le Conseil a décidé d'accepter l'offre de Veolia. Cette opération représente un produit de cession de 3,4 milliards d'euros et dégagera une plus-value avant impôts de 1,8 milliard d'euros enregistrée dans les comptes 2020", ajoute le Conseil. (Gwenaelle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.44% SUEZ Euronext Paris -4.17% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.97%