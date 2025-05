Suez: contrat de 830 ME sur 24 ans avec le syndicat AZUR information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Suez annonce que le syndicat AZUR lui a confié la modernisation et l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique (UVE) d'Argenteuil.



D'une capacité de traitement de 206 000 tonnes de déchets ménagers par an, équivalentes à la production de 600 000 habitants, cette installation permet de traiter les déchets du territoire, mais aussi d'autres communes du Val d'Oise.



Ce site entame une période de transformation pour améliorer la performance énergétique et environnementale de ses installations. En complément, les travaux prévus permettront la construction d'une nouvelle déchèterie. C'est un nouveau succès pour SUEZ qui remporte un contrat de 830 millions d'euros HT sur 24 ans.







