Suez: contrat de 100 ME en Angola

(CercleFinance.com) - Suez annonce le lancement d'un contrat de 100 millions d'euros pour moderniser l'approvisionnement en eau des provinces de Luanda, Icolo et Bengo, en Angola, en partenariat avec l'Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL E.P.).



Conclu en 2022 pour une durée de trois ans, ce contrat a débuté en avril 2025 et vise à améliorer l'accès à une eau potable de qualité pour 12 millions d'habitants.



Il s'articule autour de trois axes : modernisation des capacités de production, amélioration de la distribution via un système de suivi intelligent et optimisation de la gestion du service aux usagers, incluant 9 000 compteurs intelligents.



Le programme prévoit aussi un transfert de compétences via la méthodologie WIKTI. Ce projet renforce la présence historique de SUEZ en Angola, où le groupe est actif depuis les années 1970, et s'inscrit dans une coopération étendue au-delà de 2028.





