Suez: contrat de 10 ans pour l'eau potable à Cochin, en Inde information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Suez annonce que la Kerala Water Authority lui a confié un contrat de performance de dix ans pour l'exploitation, la maintenance et l'amélioration des services d'eau potable à Cochin (Inde), dans le cadre du programme KUWSIP.



Financé par la Banque asiatique de développement et le gouvernement du Kerala, le projet vise à moderniser les infrastructures pour desservir environ 700 000 habitants.



Il prévoit 146 500 raccordements, la rénovation du réseau vétuste et une réduction de 20 % des pertes d'eau non facturée.



Suez assurera la gestion opérationnelle, la maintenance, la détection des fuites et le service client, en s'appuyant sur des technologies avancées telles que la télérelève, le système RoPES et SCADA.













