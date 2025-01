Suez: accord d'acquisition majoritaire de Gruppo Ecosistem information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature d'un accord d'acquisition majoritaire de Gruppo Ecosistem, une entreprise indépendante spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels, afin de renforcer sa présence en Italie, zone de croissance stratégique pour le Groupe et soutenir sa stratégie de croissance internationale.



Yves Rannou, directeur général délégué groupe, précise que cette opération élargira les solutions de recyclage et de valorisation énergétique offertes aux clients italiens, accompagnant leur transition écologique.



Salvatore Mazzotta, Administrateur Délégué de Gruppo Ecosistem, rappelle l'évolution de l'entreprise en leader environnemental, tout en se réjouissant des synergies créées avec Suez. Les fondateurs d'Ecosistem conserveront une part du capital pour continuer à contribuer à son développement.





