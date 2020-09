Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez a saisi l'AMF sur l'offre de Veolia - Varin Reuters • 23/09/2020 à 11:32









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (Actualisé avec déclarations sur les discussions avec l'UE) PARIS, 23 septembre (Reuters) - Suez SEVI.PA a saisi en début de semaine l'Autorité des marchés financiers (AMF) au sujet de l'offre de Veolia VIE.PA , a déclaré mercredi son président Philippe Varin. "Les contacts ont été pris sur ce processus avec l'AMF. On a porté d'ailleurs en début de semaine au président (de l'AMF Robert) Ophèle une saisine de l'AMF considérant qu'il devait réexaminer le sujet", a dit Philippe Varin devant des députés français. "A notre connaissance, un collège (de l'AMF) va se tenir très prochainement sur ce sujet." Des discussions ont aussi été engagées avec les autorités européennes de la concurrence, a-t-il ajouté. "Nos équipes techniques ont travaillé avec les équipes concurrence à Bruxelles. Ils sont en train de regarder le sujet, ils l'examinent aussi sérieusement, mais à ce stade vous savez qu'à Bruxelles tout prend un peu de temps. Je n'ai pas de retour mais on en aura un", a dit Philippe Varin. "Je ne suis pas du tout certain que tout ceci aboutisse avant le 30 septembre", a-t-il conclu, en référence à la date fixée par Veolia pour qu'Engie ENGIE.PA réagisse à son offre sur sa participation dans Suez. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.42% SUEZ Euronext Paris +1.40% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.67%