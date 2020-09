Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez a saisi l'AMF sur l'offre de Veolia - Varin Reuters • 23/09/2020 à 10:58









PARIS, 23 septembre (Reuters) - Suez SEVI.PA a saisi en début de semaine l'Autorité des marchés financiers (AMF) au sujet de l'offre de Veolia VIE.PA , a déclaré mercredi son président Philippe Varin. "Les contacts ont été pris sur ce processus avec l'AMF. On a porté d'ailleurs en début de semaine au président (de l'AMF Robert) Ophèle une saisine de l'AMF considérant qu'il devait réexaminer le sujet", a dit Philippe Varin devant des députés français. "A notre connaissance, un collège (de l'AMF) va se tenir très prochainement sur ce sujet." (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.11% SUEZ Euronext Paris +1.40% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.61%