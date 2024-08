Suède : la Riksbank abaisse son taux directeur

(AOF) - La Banque centrale de Suède a procédé ce mardi à une réduction de son taux d'intérêt à 3,5%, conformément aux prévisions. Le taux précédent était de 3,75%. Il s'agit de la deuxième réduction enregistrée depuis le début de l'année. La Riksbank a fait savoir qu'elle en envisageait de nouvelles dans les mois qui viennent. "Si les anticipations d'inflation se confirment, le taux d'intérêt directeur pourra être abaissé encore deux ou trois fois cette année, soit à un rythme un peu plus rapide que ne l'avait estimé le comité en juin", a indiqué la banque suédoise.

