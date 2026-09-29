Suède: Alstom reçoit une commande ferme supplémentaire pour 350 millions d'euros

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a reçu une commande supplémentaire de 35 trains Avelia Stream Nordic de la part de l'autorité publique responsable des transports en commun dans la région de Västra Götaland en Suède, pour un montant de quelque 350 millions d'euros.

Après cette levée d'option, le nombre total de trains commandés dans le cadre du même contrat-cadre signé avec Västtrafik s'élève à 80, a indiqué Alstom dans un communiqué mardi matin.

Les trains au design intérieur très confortable offrent une vitesse maximale de 200 km/h et 270 places sur trois voitures par train. Ils peuvent circuler dans 80 centimètres de neige et sont adaptés à des températures pouvant descendre jusqu'à -40 degrés.

Les premiers ont été livrés au printemps 2026 et circulent depuis août sur le réseau ferroviaire régional du Västra Götaland. Ils doivent augmenter la capacité sur les lignes les plus fréquentées de l'ouest de la Suède notamment au départ de Göteborg.

Alstom assure également la maintenance de la flotte qui comprend aussi du matériel roulant de l'ancienne génération.

Cette commande sera comptabilisée au cours du deuxième trimestre de l'exercice décalé 2026-27 d'Alstom.

Le train Avelia Stream Nordic, que le groupe a montré la semaine dernière à la presse dans son usine de Hennigsdorf en Allemagne, est conçu à partir de la plateforme Avelia qui couvre des vitesses maximales allant de 200 km/h à 320 km/h.

La version à 200 km/h à un seul étage est elle issue d'un train historiquement conçu par le constructeur canadien Bombardier Transport, racheté en 2021 par Alstom.

Le TGV M que va bientôt mettre en ligne la SNCF appartient aussi à cette famille de trains Avelia, mais c'est un programme de trains à deux étages et à très grande vitesse qui propose 400 innovations supplémentaires par rapport à la génération initiale.