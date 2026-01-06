 Aller au contenu principal
Succession à la Fed, risques politiques et IA : ce que les marchés surveilleront en 2026
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 06:00

par Canan Sevgili, Alessandro Parodi, Paolo Laudani et Vera Dvorakova

Les dossiers géopolitiques, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis et la divergence des politiques monétaires figurent parmi les principaux facteurs qui devraient influencer les marchés mondiaux en 2026, sans oublier l'essor continu de l'intelligence artificielle (IA) et les craintes associées de "bulle" spéculative.

"Le véritable cygne noir pourrait donc se trouver ailleurs", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank, en référence à un événement rare et à fort impact pour les marchés.

"Cela pourrait provenir d'un secteur du marché négligé : un choc macroéconomique inattendu ou un changement de politique soudain."

Voici un point sur les thèmes clés des investisseurs pour 2026.

GRAND NOMBRE DE RISQUES

Le président Donald Trump devrait dévoiler en janvier le nom de son candidat pour remplacer Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale (Fed).

Alimentant les craintes autour de l'indépendance de la banque centrale, le locataire de la Maison blanche a émis des critiques répétées envers l'actuel patron de la Fed dont le mandat s'achève en mai et à qui il reproche d'avoir tardé à baisser les taux d'intérêt.

"Le risque extrême le plus sous-estimé pour 2026 est que la Fed assouplisse sa politique monétaire plus que ne le justifient les conditions économiques, ce qui relancerait involontairement l'inflation", souligne Lale Akoner, stratège sur les marchés mondiaux chez eToro.

Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis s'apprête à statuer sur la légalité des vastes droits de douane imposés par Donald Trump, qui se prépare aussi aux élections de mi-mandat en novembre.

La capture spectaculaire du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis a parallèlement ouvert un nouveau front dans les développements géopolitiques à surveiller de près.

D'autant que Donald Trump a mis en garde contre une possible intervention militaire en Colombie et au Mexique et réitéré son intérêt pour le Groenland.

QU'ATTENDRE DES BOURSES ?

Les stratèges interrogés par Reuters s'attendent à ce que les marchés boursiers aux États-Unis .SPX , au Japon .N225 et en Europe .STOXX continuent de progresser cette année sans toutefois égaler les gains réalisés en 2025. Parmi les sondés, 56% prévoient une correction dans les prochains mois.

Un mouvement de vente sur les actions liées à l'IA, dont les valorisations ne cessent de grimper, pourrait venir perturber les investisseurs. Les investissements massifs déployés pour le développement de cette technologie interrogent de plus en plus sur le niveau d'endettement et de rentabilité à attendre.

Selon les analystes, le S&P 500 devrait atteindre 7.490 points d'ici fin 2026 et le STOXX 600 européen 623 points, ce qui impliquerait des gains d'un peu plus de 9% et de 5% respectivement par rapport à fin 2025.

ÉQUILIBRE FRAGILE

Les banques centrales abordent l'année 2026 sur des trajectoires différentes, après avoir globalement adopté une politique monétaire accommodante.

La Fed a abaissé ses taux à trois reprises l'an dernier et les marchés anticipent deux nouvelles baisses de 25 points de base d'ici la fin de l'année. De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux inchangés tandis que la Banque du Japon pourrait relever ses taux à 1% cette année.

"La BCE a un mandat unique : la maîtrise de l’inflation. Par conséquent, elle continuera de privilégier la stabilité des prix", estime Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

"La Fed, quant à elle, a un double mandat et subit des pressions politiques en faveur d’une politique monétaire plus accommodante, ce qui lui confère une plus grande flexibilité ; toutefois, une inflation supérieure à 3,5% constituerait un obstacle majeur."

ENGLUÉ DANS LA DETTE

En 2026, les rendements obligataires souverains et les niveaux d'endettement des principales économies devraient rester élevés compte tenu des mesures de relance budgétaire.

Les analystes interrogés par Reuters prévoient que le taux du rendement des obligations du Trésor à 10 ans US10YT=RR atteindra 4,25% d'ici fin 2026, contre environ 4,17% actuellement. Le rendement du Bund allemand DE10YT=RR devrait atteindre 2,97% contre 2,89% actuellement.

En revanche, les rendements britanniques et japonais devraient baisser.

PRESSION CONTINUE SUR LE DOLLAR

Le dollar, qui vient de connaître sa pire année depuis 2017 face à un panier de devises de référence, restera sous pression en 2026.

L'indice mesurant l'évolution du billet vert devrait s'affaiblir à 95,7 d'ici la fin de l'année, selon un sondage Reuters, ce qui impliquerait une baisse de 2,5% par rapport aux niveaux actuels. =USD

"La domination du dollar reste intacte, mais elle n'est plus incontestée", pointe Lale Akoner chez eToro.

D'après l'enquête, le yen devrait se renforcer, portant le dollar à 145 yens contre environ 157 yens sur la même période. La livre sterling et l'euro devraient rester globalement stables.

"Les cryptomonnaies restent un segment à haut risque et une forte corrélation avec les actions technologiques devrait maintenir une volatilité élevée", souligne Ipek Ozkardeskaya.

Le bitcoin BTC= a atteint un niveau record de plus de 125.000 dollars en octobre avant de chuter. Au final, il a accusé une baisse de plus de 6% en 2025.

Une plus grande adoption institutionnelle, l'essor des ETF adossés aux crytomonnaies et l'intégration aux secteurs de l’énergie et de l’IA pourraient stimuler la demande à long terme, estime Lale Akoner.

(Canan Sevgili, Alessandro Parodi, Paolo Laudani et Vera Dvorakova à Gdansk ; avec la contribution de Libby George à Londres ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Enringer)

Banques centrales
Devises
FED

Valeurs associées

BTC/USD
93 687,6092 USD CryptoCompare -0,54%
DEU BENCHMARK 10A
2,973 Rates -0,88%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 977,18 Pts Index Ex +1,23%
Nikkei 225
52 493,09 Pts Six - Forex 1 +1,27%
S&P 500 INDEX
6 902,05 Pts CBOE +0,64%
STOXX Europe 600
601,76 Pts DJ STOXX +0,94%
USA BENCHMARK 10A
4,184 Rates +0,39%
