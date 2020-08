Succès du redémarrage d'Inertam : bravo et merci





Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce la montée en cadence de son usine de traitement des déchets d'amiante Inertam, située à Morcenx-la-Nouvelle dans les Landes.

Le protocole de redémarrage de l'usine Inertam a débuté le 1er juillet dernier avec notamment la phase de montée en température progressive qui s'est parfaitement déroulée. Depuis lors, une phase de réglage et d'optimisation des équipements nouvellement installés a commencé. Elle se poursuivra jusqu'à l'installation d'un deuxième four fin 2021.

À ce jour, les investissements réalisés pour limiter l'empoussièrement de la zone de confinement démontrent leur efficacité, entraînant directement une amélioration sensible de la productivité de l'usine.

En outre, la nouvelle unité de traitement des effluents gazeux, notamment les oxydes d'azote, permet de maîtriser les rejets à des niveaux très inférieurs aux plafonds fixés par la réglementation environnementale.

Enfin, la nouvelle chaîne d'approvisionnement en combustible solide de récupération installée permet de valoriser le savoir-faire d'Europlasma, en optimisant la consommation énergétique d'Inertam.

Globalement, l'usine reconfigurée donne entière satisfaction. Inertam détruit environ 10 tonnes de déchets quotidiennement. L'objectif à court terme vise le doublement de la cadence actuelle pour tendre vers les 20 tonnes par jour.