Succès des essais en vols du projet fello'fly d'Airbus
11/12/2025
"Fello'fly s'inspire des oies migratrices et met en avant la puissance de la collaboration en associant des vols pour réduire la consommation de carburant", explique le constructeur aéronautique européen.
Avec cette technique, un 1er avion crée une portance qui améliore l'efficacité énergétique pour l'avion suivant, ce qui peut permettre des économies de carburant allant jusqu'à 5% sur les vols long-courriers.
Ces essais ont pris la forme de 8 vols au-dessus de l'Atlantique Nord en septembre et octobre, chaque vol ayant fait coopérer les centres de contrôle au sol de 2 compagnies, 4 centres de contrôles de trafic aérien et 2 équipages en vol.
