Succès de la levée de fonds de Transgene
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 08:00
Des investisseurs français et européens spécialisés dans le secteur de la santé ont participé à l'opération aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société que sont l'Institut Mérieux via TSGH et le Groupe Dassault (SITAM Belgique).
Concomitamment, Transgene a procédé à une augmentation de capital réservée à TSGH de près de 39,3 MEUR par voie de compensation de créance avec les sommes avancées (intérêts compris) au titre de la convention d'avance en compte-courant.
Ces 2 opérations ont donné lieu à l'émission de 141 433 349 actions nouvelles, soit 106,5% du capital actuel de la société de biotechnologie, à un prix par action de 1,02 euro, représentant une décote de 25% par rapport au cours de clôture du 25 novembre.
A la suite à l'annonce des résultats de son augmentation de capital le 26 novembre, la reprise des négociations des actions Transgene sur Euronext Paris interviendra ce jeudi 27 novembre, à l'ouverture des marchés.
