Succès de la campagne 2021 d’Inertam et anticipation de la phase de maintenance programmée

Succès de la campagne 2021 d’Inerta et anticipation de la phase de maintenance programmée



Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce les performances d’Inertam, filiale de traitement de l’amiante, en 2021.



Grâce aux deux phases d’optimisation et d’amélioration effectuées durant l’hiver et l’été 2021, les cadences de production sur le 4ème trimestre 2021 ont atteint un niveau élevé. Le volume moyen journalier s’élève à 23 tonnes contre 18 tonnes au moment de l’arrêt en 2019. L’objectif de production fixé à 4 700 tonnes en 2021 a par conséquent été dépassé. Le chiffre d’affaires estimé de l’activité traitement de l’amiante ressort à 7,6 M€ sur l’exercice (chiffres non audités) contre 3,8 M€ en 2020.



Le stock historique a ainsi fortement diminué pour s’établir à 3 400 tonnes au 31 décembre 2021. Pour rappel, il représentait 9 200 tonnes au redémarrage de l’usine à l’été 2020. De fait, le Groupe a réduit son passif de près de 9 M€ en seulement 18 mois.