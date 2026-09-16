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Succès de l'opération d'actionnariat salarié chez Veolia
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 08:47
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Le spécialiste mondial des services à l'environnement a annoncé que son opération d'actionnariat salarié a été souscrite par plus de 88 000 collaborateurs, soit un taux de souscription supérieur à 48%, le plus élevé jamais enregistré chez Veolia.

Les salariés ont ainsi augmenté leur position de premier actionnaire du groupe en détenant, tous dispositifs confondus, plus de 9,8% du capital.

Au global, le montant de Sequoia 2026, le nom de l'opération d'actionnariat salarié, s'élève à 361,4 millions d'euros, correspondant à près de 11,536 millions d'actions, dont 10 millions de nouveaux titres émis par augmentation de capital. Afin notamment de neutraliser l'effet dilutif de l'offre Sequoia 2026, Veolia a procédé concomitamment à une réduction de capital par annulation de 10 millions d'actions autodétenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions.

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