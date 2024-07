Succès de l’Offre Publique d’Achat initiée par Plavisgas SrL, filiale de Groupe CRIT,

visant les actions de la société OPENJOBMETIS

Franchissement du seuil de détention de 95% des actions ordinaires

Déclenchement d’une procédure de retrait obligatoire

Groupe Crit (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance

aéroportuaire en France et à l’international, annonce le succès de l’offre publique d’achat menée par

sa filiale Plavisgas SrL sur les actions de la société OPENJOBMETIS, admises aux négociations sur

EURONEXT Milan, et clôturée le 28 juin 2024 moyennant un prix par action de 16,50 euros.