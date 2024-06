Succès de l'augmentation de capital (Crossject)

Succès de l'augmentation de capital

QUESTION DE FINANCEMENT

L’augmentation de capital annoncée fin avril a été un succès, le groupe ayant atteint son objectif de lever c.8m€ pour financer le groupe jusqu’au lancement de Zepizure aux États-Unis. La participation de son actionnaire de référence (Gemmes Venture) est restée inchangée à 24,28% après qu’il a souscrit c.1,06m d’actions. Pour mémoire, cet actionnaire s’était engagé à souscrire jusqu’à 75% de l’augmentation de capital.

ACTUALITÉ

Crossject a annoncé le résultat positif de l’augmentation de capital prévue.

ANALYSE

Le groupe a annoncé la clôture réussie de son augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription, pour un montant brut de c.8m€ (voir également notre dernière note datée du 2 mai 2024). Les fonds seront utilisés pour financer le lancement sur le marché US de Zepizure (Midazolam) (environ 50% desdits fonds) ainsi que pour déployer ses opérations américaines en vue de commercialiser directement cette NTE et dans ses activités de fabrication (20%) et le développement de nouvelles NTEs (Hydrocortisone et Adrénaline). rappelons que l’EUA (autorisation d’utilisation d’urgence) pour Zepizure est attendue en Q125 et l’autorisation “complète” en H125.

Un total de c.4.3m d’actions ont été souscrites à un prix de 1.848€ par action. Gemmes Venture, l’actionnaire de référence du groupe, a souscrit pour c. 1.058m nouvelles actions sur une base non réductible, et détient une participation inchangée de 24.48% dans Crossject.

IMPACT

Nous intégrerons les nouvelles actions et la dilution induite, ainsi que l’apport de trésorerie visant à financer les besoins à court terme de l’entreprise. La direction a réitéré que ce financement leur permettra “de franchir les différentes étapes de dépôt réglementaire pour Zepizure en 2025”, ce qui est une bonne nouvelle comme nous l’avons précédemment écrit (5 mai 2024) mais n’exclut évidemment pas totalement de nouveaux financements avant que le produit n’atteigne le marché. La direction a également indiqué que cette augmentation de capital “favorisera sa capacité à obtenir des financements supplémentaires non dilutifs”, ce que nous ne pouvons qu’espérer.

Notez que nous réviserons également nos hypothèses pour le lancement des différentes NTEs du groupe dans les prochains jours.