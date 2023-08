SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, mnémonique : ALTBG) leader de l’accompagnement blockchain en France, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui s’est déroulée du 4 au 23 août 2023.



RESULTATS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION



L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l’objet d’une demande globale de 21 628 533 actions au prix unitaire de 0,11 €1, représentant un taux de souscription de 122,62 % et un montant total demandé de 2 379 138,63 €.

La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 6 339 096 actions, soit un taux d’exercice des droits préférentiels de souscription de 35,94 % et la demande d’actions à titre réductible s’est établie à 15 289 437 actions.