Succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Tonner Drones (FR001400H2X4 – ALTD) (la « Société »), société développant des drones et des technologies associées, notamment pour les secteurs de la logistique, de la défense et de la sécurité privée et publique, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires dont la souscription s’est déroulée du 18 au 27 mars 2024 (l’ « Augmentation de Capital ») avec la levée d’environ 5,0 millions d’euros par l’émission de 199.091.160 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,025 €.



Brad TAYLOR, Directeur Général de la Société, déclare : « Nous tenions à remercier l’ensemble des investisseurs, actionnaires historiques ou non, qui ont participé au succès de cette augmentation de capital et nous permettent ainsi de parachever la restructuration financière de Tonner Drones et de nous donner les moyens pour couvrir nos besoins de financement au-delà des 12 prochains mois. ».