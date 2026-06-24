Succès d'une émission obligataire pour Veolia

Le spécialiste mondial des services à l'environnement a procédé avec succès au placement d'obligations convertibles synthétiques, d'un montant de 400 millions d'euros et d'une maturité de 5,5 ans et venant à échéance le 2 janvier 2032.

Le produit net de cette opération, réalisée uniquement auprès d'investisseurs institutionnels, sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui incluera notamment l'achat d'options.

Simultanément à ce placement d'obligations, Veolia procède à l'achat d'options d'achat à dénouement uniquement en numéraire portant sur les actions auprès de contreparties en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations.