Succès d'un essai de phase III pour la combinaison Taltz-Zepbound (Eli Lilly)
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 13:13
A 36 semaines, le traitement avec Taltz et Zepbound a atteint le critère principal de supériorité par rapport à la monothérapie Taltz pour obtenir un dégagement complet de la peau (PASI 100) et une perte de poids supérieure ou égale à 10%, ainsi que tous ses critères secondaires clés.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis ajoute que, dans un critère secondaire clé, les patients prenant Taltz et Zepbound étaient 40% plus susceptibles d'atteindre un PASI 100 comparé à ceux prenant Taltz seul (40,6% des patients contre 29%).
Les événements indésirables chez les participants traités par administration concomitante de Taltz et Zepbound étaient généralement légers à modérés, et les types d'événements indésirables étaient cohérents avec le profil de sécurité connu de chaque médicament.
"Taltz est le premier et unique biologique de la maladie psoriasique avec des données issues de deux essais soutenant une approche thérapeutique globale parallèlement à une thérapie contre l'incrétine dans l'obésité", met en avant Eli Lilly.
Aux Etats-Unis, environ 61% des personnes atteintes de psoriasis présentent également une obésité ou un surpoids avec au moins une comorbidité liée au poids, soulignant la nécessité d'approches thérapeutiques complètes prenant en charge l'intégralité de leurs maladies.
Valeurs associées
|1 037,460 USD
|NYSE
|-0,29%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, touchant des records après une nouvelle série de résultats d'entreprises et une accalmie dans le secteur technologique. Les investisseurs analysent ... Lire la suite
-
Après les incertitudes de la politique monétaire qui sera menée par le futur président de la Fed Kevin Warsh, le Financial Times parle d'un possible départ de Christine Lagarde avant le terme de son mandat à la tête de la BCE. De nouvelles sources d'incertitudes ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Moderna, Uber) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite
-
Les géants américains de la "tech", Nvidia et Google en tête, ont dévoilé mercredi une série de partenariats destinés à doper les capacités de l'Inde en intelligence artificielle, à l'occasion du sommet mondial sur l'IA qui se tient dans la capitale indienne New ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer