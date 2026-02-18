 Aller au contenu principal
Succès d'un essai de phase III pour la combinaison Taltz-Zepbound (Eli Lilly)
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 13:13

Eli Lilly fait part des résultats positifs issus de l'essai clinique en ouvert de phase III TOGETHER-PsO, évaluant l'utilisation concomitante de Taltz et Zepbound par rapport à Taltz seul chez des adultes présentant un psoriasis en plaques modéré à sévère et une obésité ou un surpoids avec au moins une comorbidité supplémentaire liée au poids.

A 36 semaines, le traitement avec Taltz et Zepbound a atteint le critère principal de supériorité par rapport à la monothérapie Taltz pour obtenir un dégagement complet de la peau (PASI 100) et une perte de poids supérieure ou égale à 10%, ainsi que tous ses critères secondaires clés.

Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis ajoute que, dans un critère secondaire clé, les patients prenant Taltz et Zepbound étaient 40% plus susceptibles d'atteindre un PASI 100 comparé à ceux prenant Taltz seul (40,6% des patients contre 29%).

Les événements indésirables chez les participants traités par administration concomitante de Taltz et Zepbound étaient généralement légers à modérés, et les types d'événements indésirables étaient cohérents avec le profil de sécurité connu de chaque médicament.

"Taltz est le premier et unique biologique de la maladie psoriasique avec des données issues de deux essais soutenant une approche thérapeutique globale parallèlement à une thérapie contre l'incrétine dans l'obésité", met en avant Eli Lilly.

Aux Etats-Unis, environ 61% des personnes atteintes de psoriasis présentent également une obésité ou un surpoids avec au moins une comorbidité liée au poids, soulignant la nécessité d'approches thérapeutiques complètes prenant en charge l'intégralité de leurs maladies.

