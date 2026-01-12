Succès d'un essai de phase 3 dans l'oHCM pour Bristol Myers
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:05
L'étude chez les patients âgés de 12 ans à moins de 18 ans a démontré la supériorité de Camzyos sur son objectif principal et sur de multiples objectifs secondaires. Les résultats globaux de sécurité se sont révélés cohérents avec le profil établi chez les adultes.
Ces résultats soutiennent donc le potentiel de Camzyos comme premier inhibiteur cardiaque de la myosine pour le traitement de l'oHCM chez l'adolescent. L'étude se poursuit avec un traitement actif et des périodes de prolongation à long terme.
Bristol Myers Squibb travaillera avec les principaux enquêteurs pour présenter des résultats détaillés de l'étude lors d'un prochain congrès médical, ainsi que pour discuter de ces données avec les autorités sanitaires.
