Subsea7 signe un contrat avec LLOG Exploration Offshore aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 12:58

Subsea7 a annoncé l'attribution d'une importante somme contracté par LLOG Exploration Offshore pour le projet d'expansion Buckskin South.

Le champ de Buckskin se trouve à environ 305 kilomètres au large des côtes du Texas, aux États-Unis.

Le périmètre des travaux comprend le transport et l'installation d'un ombilical sous-marin et d'une ligne d'écoulement rigide à des profondeurs allant jusqu'à 2 100 mètres.

Les activités de gestion de projet et d'ingénierie débuteront immédiatement depuis le bureau de Subsea7 à Houston, Texas, avec des opérations offshore prévues pour 2026 et 2027.

Craig Broussard, vice-président senior pour Subsea7 Gulf of Mexico, a déclaré : " Nous sommes fiers de continuer à travailler aux côtés de LLOG pour offrir une plus grande valeur à leurs développements américains, en s'appuyant sur des succès tels que le projet innovant Salamanca, qui a récemment obtenu son premier pétrole. "


