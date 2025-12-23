Subsea7 signe un contrat avec LLOG Exploration Offshore aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 12:58
Le champ de Buckskin se trouve à environ 305 kilomètres au large des côtes du Texas, aux États-Unis.
Le périmètre des travaux comprend le transport et l'installation d'un ombilical sous-marin et d'une ligne d'écoulement rigide à des profondeurs allant jusqu'à 2 100 mètres.
Les activités de gestion de projet et d'ingénierie débuteront immédiatement depuis le bureau de Subsea7 à Houston, Texas, avec des opérations offshore prévues pour 2026 et 2027.
Craig Broussard, vice-président senior pour Subsea7 Gulf of Mexico, a déclaré : " Nous sommes fiers de continuer à travailler aux côtés de LLOG pour offrir une plus grande valeur à leurs développements américains, en s'appuyant sur des succès tels que le projet innovant Salamanca, qui a récemment obtenu son premier pétrole. "
A lire aussi
-
La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien à des militants emprisonnés du groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, détaillants américains) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture inchangée pour le Dow Jones .DJI et une légère ... Lire la suite
-
Des frappes russes d'ampleur ont visé mardi le secteur énergétique ukrainien, tuant trois personnes et provoquant de nouvelles coupures de courant à deux jours de la fête de Noël, alors que les négociations sur une fin des hostilités progressent lentement. Ces ... Lire la suite
-
L'Union européenne a dénoncé mardi un accord de pêche conclu entre le Royaume-Uni, la Norvège, les Iles Féroé et l'Islande, susceptible de causer des "dommages irréversibles à la population de maquereaux" en Atlantique Nord, selon Bruxelles. "Cette décision a été ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer