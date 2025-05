Subsea 7: contrat 'super-majeur' remporté au Brésil information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Subsea 7 a indiqué vendredi soir avoir remporté un contrat 'super-majeur' (de plus de 1,25 milliard de dollars selon sa propre terminologie) auprès de Petrobras, comprenant 112 km de systèmes de colonnes montantes et de conduites d'écoulement rigides.



Ce contrat s'inscrit dans le développement du champ Búzios 11, situé à environ 180 km au large des côtes de l'Etat brésilien de Rio de Janeiro, et par 2.000 mètres de profondeur d'eau, dans le bassin pré-salifère de Santos.



L'ingénierie et la gestion de projet vont démarrer immédiatement dans les bureaux de Subsea 7 à Rio de Janeiro, Suresness et Sutton. La fabrication des équipements sera réalisée au Brésil et l'activité offshore est prévue en 2027 et en 2028.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.