Le bâtiment de la Réserve fédérale, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

Commentaires de Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 6 et 7 mai 2025

La Fed devrait maintenir ses taux pour la troisième réunion consécutive lors de la réunion de mai, malgré la pression politique croissante en faveur d'une baisse

Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux lors de la réunion du 7 mai, laissant la fourchette cible des Fed funds inchangée à 4,25%-4,50% pour la troisième réunion consécutive.

La politique commerciale de l'administration Trump a mis la Fed dans une position difficile et a entraîné un degré élevé d'incertitude politique pour les marchés financiers, les ménages et les entreprises.

L'économie américaine devrait être confrontée à une combinaison d'affaiblissement de la croissance et de hausse de l'inflation, en contradiction avec le double mandat de la Fed, à savoir l'emploi maximum et la stabilité des prix.

Les récents commentaires du président de la Fed, M. Powell, suggèrent que la Fed restera attentiste à court terme alors qu'elle évalue l'impact des droits de douane sur l'activité économique, même si le président Trump a tenté de faire pression sur la Fed pour qu'elle réduise ses taux immédiatement.

Les marchés des taux d'intérêt à court terme ne prévoient pas de baisse des taux de la Fed lors de la réunion de mai - et nous sommes d'accord - mais il est de plus en plus admis que si la politique tarifaire américaine actuelle reste globalement inchangée au cours des prochains mois, la Fed devra finalement réagir à toute détérioration brutale de l'activité américaine.

En prévision de cet affaiblissement des perspectives de croissance, les marchés des taux d'intérêt à court terme tablent déjà sur quatre nouvelles baisses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Si les risques de récession aux États-Unis augmentent au cours des prochains mois et que les risques d'une guerre commerciale mondiale s'intensifient, nous pensons que les marchés pourraient bien avancer les prévisions de réduction des taux américains.

L'incertitude en matière de politique commerciale restera une source de volatilité pour les marchés financiers au cours des prochains mois. Nous pensons que l'environnement macroéconomique et politique actuel favorise les pentifications de la courbe des rendements américains. Nous pensons également que le dollar américain sera confronté à des vents contraires jusqu'en 2025, c'est pourquoi nous préférons avoir une position courte sur le dollar américain dans les portefeuilles.

Beaucoup de choses ont changé depuis le début de l'année, les marchés financiers ayant considérablement réévalué les perspectives de croissance et d'inflation des États-Unis pour 2025. Le consensus du marché pour la croissance du PIB réel américain en 2025 est passé de 2,2 % au début de l'année à un taux inférieur à la tendance de 1,4 %, avec des craintes croissantes que les États-Unis n'entrent en récession au cours des prochains trimestres. La politique tarifaire américaine est en fait une taxe sur les consommateurs américains, dont les revenus disponibles sont comprimés par la hausse des prix à la consommation. Les enquêtes sur la confiance des consommateurs se sont considérablement affaiblies, la dernière enquête du Michigan sur le moral des consommateurs montrant que les attentes des consommateurs en matière d'inflation à un an sont à leur plus haut niveau depuis le début des années 1980.

Le contexte incertain de la croissance a également entraîné une détérioration du climat des affaires et créé un effet dissuasif sur les intentions d'embauche et d'investissement. Au cours des prochains mois, nous verrons dans quelle mesure la faiblesse des récents résultats d'enquêtes se traduira dans les données concrètes (officielles). Si les entreprises commencent à interrompre leur production et que les pertes d'emploi s'accumulent, le ralentissement cyclique risque de se renforcer lui-même et les États-Unis d'entrer en récession.

La politique commerciale américaine erratique et les pressions exercées par le président Trump sur la Fed pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt ont également conduit les acteurs du marché à remettre en question la crédibilité de la politique américaine ; les primes de terme pour les obligations à plus long terme ont augmenté - les investisseurs exigeant une meilleure compensation pour la détention du risque lié au Trésor américain - tandis que le dollar américain a également subi des pressions à la baisse. Même si le mandat de Powell ne prend fin qu'en mai 2026 et que Trump n'a pas le pouvoir constitutionnel de révoquer Powell avant la fin de son mandat, le risque est que la Fed devienne plus politisée dans les années à venir, érodant la crédibilité de la politique monétaire et la confiance dans les actifs américains.

Nous pensons que la meilleure façon de refléter cet environnement de marché dans les portefeuilles est de recourir à la pentification de la courbe des rendements américains et de préférer une position courte sur le dollar américain.