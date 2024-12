Subsea 7: contrat avec Turkish Petroleum OTC en mer Noire information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Subsea 7 annonce l'attribution d'un contrat par Turkish Petroleum Offshore Technology Center AS (TP-OTC) pour des services d'inspection, de réparation et de maintenance (IRM) dans le champ gazier de Sakarya, en mer Noire.



Le contrat, estimé entre 50 et 150 millions de dollars, inclut la gestion de projet depuis Istanbul et Aberdeen, ainsi que la fourniture d'équipements et de personnel à bord du navire Mukavemet.



Les opérations en mer se dérouleront en 2025 et 2026.



'Nous nous réjouissons de continuer à travailler aux côtés de TP-OTC pour optimiser la production de gaz du champ de Sakarya et renforcer notre présence à long terme en Turquie', a commenté Hani El Kurd, vice-président senior de Subsea 7.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.