Subsea 7: contrat auprès de Shell à Trinité et Tobago

(CercleFinance.com) - Subsea 7 annonce avoir remporté un contrat 'd'ampleur' (entre 50 et 150 millions de dollars selon sa terminologie propre) auprès de Shell pour le projet offshore gazier Aphrodite, au large de l'archipel caribéen de Trinité et Tobago.



Ce projet comprend le transport et l'installation d'équipements sous-marins au développement Aphrodite, situé au sein du bloc 5a, par une profondeur d'eau allant jusqu'à 290 mètres. Il va commencer immédiatement pour des activités en offshore prévues pour 2027.



Ce contrat reflète notre présence grandissante dans la région, ainsi que notre engagement actuel pour la réalisation sure et prévisible de projets, tout en soutenant les talents et ressources locaux', commente Craig Broussard, senior vice-président pour le Golfe du Mexique.





