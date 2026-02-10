Subsea 7 a signé un contrat pour une installation sous-marine en Méditerranée
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:09
Le contrat inclut le transport et l'installation d'environ 17 kilomètres de lignes d'écoulement sous-marines et d'ombilicaux. La gestion de projet et l'ingénierie débuteront immédiatement et seront gérées par le bureau de Subsea7 à Paris, France.
Les activités offshore devraient débuter au premier trimestre 2028.
David Bertin, Vice-Président Senior de Subsea7 Global Projects Centre East, a déclaré : " Ce contrat renforce notre partenariat stratégique à long terme avec Chevron, s'appuyant sur notre parcours éprouvé en Afrique de l'Ouest, en Australie et aux États-Unis. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration en Méditerranée orientale, en mettant l'accent sur la sécurité, l'efficacité et l'intégrité technique afin de fournir des solutions offshore fiables et intégrées. "
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris Kering bondit, les résultats 2025 suscitent l'espoir en attendant le point stratégique d'avril
(AOF) - L'action Kering signe, de loin, la plus forte hausse de l'indice CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de résultats annuels 2025 ressortis un peu au-dessus des attentes, qui relancent les espoirs d'un redressement du groupe de luxe français ... Lire la suite
-
Le Parti libéral-démocrate (PLD) de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté 315 sièges lors des élections législatives anticipées de dimanche, obtenant à lui seul une majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement, selon les résultats ... Lire la suite
-
Quand on parle du "prix du pétrole", on oublie souvent une chose essentielle : il n'existe pas un pétrole unique, mais des pétroles aux qualités et aux usages différents. Le Brent et le WTI sont les deux références les plus connues, et leur écart de prix intrigue ... Lire la suite
-
ChatGPT, l'agent conversationnel d'intelligence artificielle (IA) le plus utilisé au monde, a commencé lundi à tester l'intégration de publicité, a indiqué l'américain OpenAI sur son blog, une nouveauté qui devrait générer de nouveaux revenus dans une industrie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer