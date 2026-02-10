 Aller au contenu principal
Subsea 7 a signé un contrat pour une installation sous-marine en Méditerranée
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:09

Subsea7 a annoncé l'attribution d'un important contrat avec Chevron pour une installation sous-marine en Méditerranée orientale.

Le contrat inclut le transport et l'installation d'environ 17 kilomètres de lignes d'écoulement sous-marines et d'ombilicaux. La gestion de projet et l'ingénierie débuteront immédiatement et seront gérées par le bureau de Subsea7 à Paris, France.

Les activités offshore devraient débuter au premier trimestre 2028.

David Bertin, Vice-Président Senior de Subsea7 Global Projects Centre East, a déclaré : " Ce contrat renforce notre partenariat stratégique à long terme avec Chevron, s'appuyant sur notre parcours éprouvé en Afrique de l'Ouest, en Australie et aux États-Unis. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration en Méditerranée orientale, en mettant l'accent sur la sécurité, l'efficacité et l'intégrité technique afin de fournir des solutions offshore fiables et intégrées. "

