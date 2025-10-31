Stryker relève la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

Stryker SYK.N a relevé jeudi la limite inférieure de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, après avoir dépassé les estimations pour le bénéfice du troisième trimestre, misant sur une forte demande pour ses dispositifs médicaux et chirurgicaux.

La société, qui fabrique des implants médicaux pour réparer les os cassés et remplacer les articulations comme les hanches et les genoux, s'attend désormais à un bénéfice annuel compris entre 13,50 et 13,60 dollars par action, contre une prévision précédente de 13,40 à 13,60 dollars par action.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux se sont accrues au cours des derniers trimestres, car ils s'attendent à ce qu'ils bénéficient d'une demande accrue de procédures chirurgicales, étant donné que davantage de patients plus âgés optent pour des procédures médicales reportées pendant la pandémie.

Cependant, les analystes de Truist Securities ont averti que si le marché global du genou se rétrécit, Stryker devra gagner des parts de marché sur ses concurrents pour développer son segment orthopédique. Cela met la pression sur Stryker pour qu'elle surpasse ses pairs en matière d'innovation de produits, de prix ou d'exécution des ventes.

« Nous continuons à voir une tendance positive dans nos initiatives de prix, à la fois sur les marchés américains et internationaux, et à la fois avec nos segments médico-chirurgical et neurotech et orthopédique et rachidien, chacun contribuant à des prix positifs pour le trimestre », a déclaré le directeur financier Glenn Boehnlein lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les ventes de l'unité de chirurgie médicale et de neurotechnologie de Stryker ont augmenté de 14,4 % pour atteindre 3,80 milliards de dollars, tandis que le segment orthopédique a vu ses ventes augmenter de 3,9 % pour atteindre 2,25 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 6,06 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 6,05 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 3,19 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 3,13 dollars par action.

Le fabricant d'équipements médicaux avait précédemment déclaré qu'il prévoyait de compenser tout impact tarifaire en optimisant son empreinte manufacturière.