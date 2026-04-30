Stryker n'atteint pas ses objectifs trimestriels en raison d'une demande atone pour les dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de dispositifs médicaux Stryker SYK.N a maintenu jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, mais n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices et son chiffre d'affaires du premier trimestre, pénalisé par un ralentissement de la demande d'implants et de dispositifs utilisés dans des interventions complexes, allant des chirurgies de la colonne vertébrale aux chirurgies orthopédiques.

La société, qui fabrique des prothèses articulaires et des implants médicaux destinés à réparer les fractures, a réitéré ses prévisions de bénéfice annuel ajusté compris entre 14,90 et 15,10 dollars par action.

L'action de la société a reculé de 1,8 % en séance prolongée.

En mars, un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, connu sous le nom de Handala, a revendiqué la responsabilité d'une cyberattaque destructrice contre Stryker, qui a perturbé les activités du fabricant de dispositifs médicaux, limité l'accès à ses systèmes et, selon certaines informations, retardé certaines interventions chirurgicales.

Des employés et des sous-traitants de la société avaient affirmé sur les réseaux sociaux que le logo du groupe de pirates informatiques était apparu sur leurs pages de connexion, mais Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces publications.

Stryker est principalement en concurrence avec Zimmer Biomet

ZBH.N et Johnson & Johnson JNJ.N sur le marché de l'orthopédie, où les trois entreprises se disputent des parts de marché dans des segments tels que les prothèses de hanche et de genou, la traumatologie et la médecine sportive.

Le chiffre d'affaires du segment le plus important de Stryker, la chirurgie médicale et la neurotechnologie, a augmenté de 5 % pour atteindre 3,21 milliards de dollars au cours du trimestre, mais n'a pas atteint les estimations des analystes, qui s'élevaient à 3,83 milliards de dollars.

Le segment de l'orthopédie a enregistré une hausse de 6,3 % de son chiffre d'affaires, à 2,81 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,51 milliards de dollars.

La société basée dans le Michigan a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,02 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, en deçà des prévisions des analystes qui s'élevaient à 6,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Stryker a réalisé un bénéfice par action de 2,60 dollars pour le trimestre sur une base ajustée, ce qui est inférieur aux estimations de 2,98 dollars par action.