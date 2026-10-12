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Stryker en hausse après avoir annoncé un partenariat avec CMR Surgical pour faire son entrée sur le marché de la robotique appliquée aux tissus mous
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 18:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Stryker SYK.N progresse de plus de 1% pour atteindre 280,87 dollars

** La société conclut une alliance stratégique avec la société britannique CMR Surgical afin de se développer dans le domaine de la chirurgie assistée par robot

** SYK va investir environ 400 millions de dollars (XX millions d'euros) en actions privilégiées dans CMR, faisant ainsi son entrée sur le marché en forte croissance de la robotique appliquée aux tissus mous

** SYK devient l'agent commercial exclusif aux États-Unis pour les robots Versius de CMR; CMR conserve le développement et les ventes en dehors des États-Unis

** L'accord prévoit une option exclusive permettant à SYK d'acquérir ultérieurement la totalité de CMR

** 25 des 30 sociétés de courtage attribuent à SYK la note “acheter” ou supérieure, 5 la note “conserver”; le cours cible médian est de 367,50 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 20% depuis le début de l'année

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