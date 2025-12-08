 Aller au contenu principal
Structure Therapeutics en baisse avant la publication des résultats d'un médicament pour la perte de poids
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics

GPCR.O chutent de 1,4 % à 34,1 $ avant bourse

** Le 8 décembre, le développeur de médicaments publiera les données d'une étude évaluant son médicament expérimental, l'aleniglipron, un médicament oral à prise unique quotidienne pour le traitement de l'obésité

** Le paysage actuel des traitements de l'obésité comprend le Wegovy du fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui dominent tous deux le marché

** La pilule expérimentale de perte de poids VK2735 de Viking Therapeutics n'a pas réussi à dépasser les attentes de Wall Street en août

** A la dernière clôture, l'action GPCR était en hausse de 27,4 % depuis le début de l'année

