Structure Therapeutics en baisse avant la publication des résultats d'un médicament pour la perte de poids

8 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics
GPCR.O chutent de 1,4 % à 34,1 $ avant bourse
** Le 8 décembre, le développeur de médicaments publiera les données d'une étude évaluant son médicament expérimental, l'aleniglipron, un médicament oral à prise unique quotidienne pour le traitement de l'obésité
** Le paysage actuel des traitements de l'obésité comprend le Wegovy du fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui dominent tous deux le marché
** La pilule expérimentale de perte de poids VK2735 de Viking Therapeutics n'a pas réussi à dépasser les attentes de Wall Street en août
** A la dernière clôture, l'action GPCR était en hausse de 27,4 % depuis le début de l'année
