Structure Therapeutics bondit après la réussite d'un essai de phase intermédiaire pour un médicament destiné à la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics

GPCR.O augmentent de82 % à 63,04 dollars ** Le médicament expérimental de GPCR, l'aleniglipron, à une dose de 120 mg , a montré une réduction de poids de 11,3 % dans une étude de phase intermédiaire, un chiffre statistiquement significatif par rapport au placebo après 36 semaines

** L'entreprise prévoit de lancer un essai de phase avancée à la mi-2026

** Une autre étude portant sur des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3 % à 36 semaines

** Les analystes de J.P. Morgan ont écrit dans une note: "Il est clair qu'il y a un intérêt fort et large pour les actifs liés à l'obésité, ce qui pourrait donner un élan supplémentaire à l'action"

** Les actions d'autres fabricants et développeurs de médicaments contre l'obésité ont également baissé, avec Viking Therapeutics VKTX.O en baisse de plus de 4%, et les acteurs dominants Eli Lilly et les actions cotées en bourse aux États-Unis de Novo Nordisk en baisse de plus de 1% et 2,4%, respectivement **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action GPCR a progressé de95 % depuis le début de l'année