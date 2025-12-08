 Aller au contenu principal
CAC 40
8 098,48
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Structure Therapeutics bondit après la réussite d'un essai de phase intermédiaire pour un médicament destiné à la perte de poids
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics

GPCR.O augmentent de82 % à 63,04 dollars ** Le médicament expérimental de GPCR, l'aleniglipron, à une dose de 120 mg , a montré une réduction de poids de 11,3 % dans une étude de phase intermédiaire, un chiffre statistiquement significatif par rapport au placebo après 36 semaines

** L'entreprise prévoit de lancer un essai de phase avancée à la mi-2026

** Une autre étude portant sur des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3 % à 36 semaines

** Les analystes de J.P. Morgan ont écrit dans une note: "Il est clair qu'il y a un intérêt fort et large pour les actifs liés à l'obésité, ce qui pourrait donner un élan supplémentaire à l'action"

** Les actions d'autres fabricants et développeurs de médicaments contre l'obésité ont également baissé, avec Viking Therapeutics VKTX.O en baisse de plus de 4%, et les acteurs dominants Eli Lilly et les actions cotées en bourse aux États-Unis de Novo Nordisk en baisse de plus de 1% et 2,4%, respectivement **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action GPCR a progressé de95 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
991,280 USD NYSE -1,83%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
STRUCTURE SP ADS
68,4100 USD NASDAQ +97,95%
VIKING THERAPEUTICS
37,1550 USD NASDAQ -3,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

