Strive, soutenu par Ramaswamy, achète Semler pour 1,3 milliard de dollars en actions, augmentant ainsi ses avoirs en bitcoins
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 4)

Strive ASST.O a déclaré lundi qu'il allait acquérir Semler Scientific SMLR.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 1,34 milliard de dollars, alors que la société de trésorerie bitcoin s soutenue par l'ancien candidat républicain à la présidence des États-Unis, Vivek Ramaswamy, cherche à étendre ses avoirs en crypto-monnaies.

Les actionnaires de Semler recevront 21,04 actions ordinaires de classe A de Strive pour chaque action de Semler, ce qui valorise Semler à 90,52 dollars par action, soit une prime de plus de 210 % par rapport à la clôture de vendredi.

L'opération intervient moins de cinq mois après que Strive a annoncé une fusion avec Asset Entities dans le cadre de son projet de cotation au Nasdaq et de sa stratégie d'achat et de détention de bitcoins.

Les actions de Semler ont augmenté de 8,3 % dans les premiers échanges, tandis que Strive a chuté de 8 %.

Strive a également déclaré qu'elle achèterait 5 816 bitcoins pour un montant total de 675 millions de dollars. L'entreprise combinée détiendrait plus de 10 900 bitcoins et prévoit de financer les achats futurs en utilisant un modèle d'actions privilégiées uniquement.

Semler, qui, en plus de détenir des bitcoins, exploite une entreprise de soins de santé, propose un test sur le lieu de soins qui mesure le flux sanguin artériel dans les extrémités.

Ramaswamy, défenseur de longue date des cryptomonnaies, a cofondé Strive en 2022. Il avait auparavant fondé le fabricant de médicaments Roivant Sciences ROIV.O en 2014 et a quitté son conseil d'administration en février 2023 pour se concentrer sur sa campagne présidentielle.

L'accord reflète l'adoption croissante par les entreprises de stratégies de trésorerie en bitcoins, suivant l'approche inaugurée par Michael Saylor's Strategy MSTR.O , qui a commencé à acheter des bitcoins avec des réserves de trésorerie en 2020.

Le bitcoins BTC=BTSP a gagné 20,5 % cette année, dépassant la hausse de 13,3 % du S&P 500 .SPX , les victoires réglementaires ayant contribué à combler le fossé entre la crypto-monnaie et la finance traditionnelle.

Cantor Fitzgerald a agi en tant que banque conseil de Strive lors de la transaction, tandis que LionTree Advisors a agi en tant que conseiller de Semler.

